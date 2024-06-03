Потяг Хелм – Дніпро до кінця літа курсуватиме зі змінами

Укрзалізниця повідомила про зміни у русі поїздів, які курсують з Хелму до Дніпра, Харкова та Києва.

З 23 червня по 31 серпня поїзди №120 Хелм — Дніпро, №23 Київ — Хелм, №93/94 та Харків — Хелм курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ. Це пов’язано із ремонтом на станції Хелм у Польщі, який триватиме до 30 серпня.

Про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці в Телеграмі.

Там додали, що пасажири, які подорожуватимуть зазначеними поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль як зазвичай: у поїзді Укрзалізниці. А пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

Зміна 1:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31. Зміна 2:

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

“Зверніть увагу, що пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд). Польські залізничники допоможуть пасажирам здійснити пересадку з одного поїзда на інший”, – наголосили в Укрзалізниці.

Зазначимо, що поїзди №19/20 Київ — Хелм, №119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху. Прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава — Київ змін також не зазнає.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна в застосунку Укрзалізниці та на вебсайті за посиланням.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: