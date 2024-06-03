Потяг Хелм – Дніпро до кінця літа курсуватиме зі змінами

З 23 червня по 31 серпня поїзди №120 Хелм — Дніпро, №23 Київ — Хелм, №93/94 та Харків — Хелм курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ. Це пов’язано із ремонтом на станції Хелм у Польщі, який триватиме до 30 серпня.
Про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці в Телеграмі.
Там додали, що пасажири, які подорожуватимуть зазначеними поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль як зазвичай: у поїзді Укрзалізниці. А пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:
“Зверніть увагу, що пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд). Польські залізничники допоможуть пасажирам здійснити пересадку з одного поїзда на інший”, – наголосили в Укрзалізниці.
Зазначимо, що поїзди №19/20 Київ — Хелм, №119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху. Прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава — Київ змін також не зазнає.
Переглянути розклад руху та придбати квитки можна в застосунку Укрзалізниці та на вебсайті за посиланням.
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