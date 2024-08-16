Поцілив у жінку банкою: на Дніпропетровщині чоловік травмував вагітну дружину

У Дніпропетровській області чоловік травмував свою дружину.

У Кам’янському рятували 28-річну жінку, яку травмував чоловік. Як повідомила керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева, виклик до “швидкої” щодо цього випадку надійшов ввечері 15 серпня.

Виявилося, що чоловік під час сварки травмував свою вагітну дружину, кинувши банку в її живіт.

На місці з’ясовано, що жінку 28 років, п’ята вагітність чоловік ударив банкою і попав в нижню половину живота. Через якусь годину вона перестала відчувати рухи плоду. Після обстеження фельдшер не відчув серцебиття плоду, надана екстрена медична допомога і з діагнозом: “П’ята вагітність 22 тижні, замерлий плод” госпіталізована до пологового будинку м. Кам’янське, – коментує випадок медик.

Зазначається, що факт домашнього насильства переданий до поліції, аби притягнути до відповідальності чоловіка.

Читайте також:

Українська

Автор: