Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище - Днепр Инфо
Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище
просмотров
Сегодня 16:33

Мешканці Дніпра зможуть побачити поцілунок Венери та Юпітера.

Новости Днепра про Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище

Тиждень тому у небі над Дніпром можна було побачити міні-парад планет. Тоді Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок. Поруч з ними, за обрієм, сховався Нептун, що також вишукувався в лінію.

Учора над Києвом та ще декількома міста України побачили дві яскраві цятки – це Юпітер та Венера, які протягом лютого наближалися один до одного. У Дніпрі цього явища не помітили через хмари та погану погоду.
 
Втім, у дніпрян є шанс побачити, як дві найяскравіші планети “поцілуються”. Такий опис цьому явищу дали астрологи, бо у цей момент відстань між двома найяскравішими небесними тілами мінімальна.
 
Увечері 1 березня, вони наблизяться одна до одної на найменшу візуальну відстань. Шукати треба в південно-західному напрямку. Якщо побачите дві яскраві цятки, що майже злилися – це планети, які нарешті “зустрілися”.
 

Новости Днепра про Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище

 

На жаль, на фото нижче не Дніпро, а Київ. Сподіваємося, що сьогодні хмари не завадять нам, подивитися на унікальне космічне явище. Втім, за словами фахівців, романтичну зустріч Юпітера та Венери можна побачити до середини березня, але вони вже не будуть наскільки близько один до одного. 

Новости Днепра про Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище

Новости Днепра про Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище

Читайте також:

Новости Днепра про Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явищеУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    “Вічний вогонь” у стіні квартири: мешканець Дніпра розповів причину дивного явища (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:41
    “Вічний вогонь” у стіні квартири: мешканець Дніпра розповів причину дивного явища (ВІДЕО)

    Мешканець Дніпра, у квартирі якого з'явився вічний вогонь, з'ясував причину…

    Рух транспорту зупинено: у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:37
    Рух транспорту зупинено: у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок

    Враховуйте цю інформацію!

    Правець, дифтерія та кір: які щеплення потрібно робити дорослим в Україні та скільки це коштує
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:53
    Правець, дифтерія та кір: які щеплення потрібно робити дорослим в Україні та скільки це коштує

    Багатьом здається, що всі важливі та необхідні щеплення були зроблені…

    Витягнув товариша та передав мамі, щоб поховала: військовий, якого рятували в Дніпрі, розповів про жахіття війни
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:46
    Витягнув товариша та передав мамі, щоб поховала: військовий, якого рятували в Дніпрі, розповів про жахіття війни

    У Дніпрі врятували 30-річного військового.