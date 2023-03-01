Поцілунок Венери та Юпітера: мешканці Дніпра неозброєним оком зможуть побачити унікальне космічне явище

Мешканці Дніпра зможуть побачити поцілунок Венери та Юпітера.

Тиждень тому у небі над Дніпром можна було побачити міні-парад планет. Тоді Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок. Поруч з ними, за обрієм, сховався Нептун, що також вишукувався в лінію.

Учора над Києвом та ще декількома міста України побачили дві яскраві цятки – це Юпітер та Венера, які протягом лютого наближалися один до одного. У Дніпрі цього явища не помітили через хмари та погану погоду.

Втім, у дніпрян є шанс побачити, як дві найяскравіші планети “поцілуються”. Такий опис цьому явищу дали астрологи, бо у цей момент відстань між двома найяскравішими небесними тілами мінімальна.

Увечері 1 березня, вони наблизяться одна до одної на найменшу візуальну відстань. Шукати треба в південно-західному напрямку. Якщо побачите дві яскраві цятки, що майже злилися – це планети, які нарешті “зустрілися”.

На жаль, на фото нижче не Дніпро, а Київ. Сподіваємося, що сьогодні хмари не завадять нам, подивитися на унікальне космічне явище. Втім, за словами фахівців, романтичну зустріч Юпітера та Венери можна побачити до середини березня, але вони вже не будуть наскільки близько один до одного.

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