Потрощені тренажери та поламані дерева: у Дніпрі вандали атакували сквер на лівому березі

Цього тижня вандали декілька разів атакували сквер імені Семенова на Калиновій-Образцова.

У результаті – потрощені тренажери, поламані дерева, вирвані та пошкоджені елементи системи поливу та освітлення.

Про це повідомив Сергій Пустовий, депутат Дніпровської міської ради.

Характер руйнувань вказує на якусь неадекватну та несамовиту лють до створеної краси. Щось вкрали, але здебільшого саме потрощили. Вражає, що на ці «нічні шабаші» неадеквати витратили чимало руйнівної «дурної енергії», – написав він.

Та зазначив, що злочинців будуть намагатися знайти через запис камер спостереження.

Будемо намагатися відновлювати спотворене, хоча в умовах війни бюджетні пріоритети зовсім інші, ніж постійний ремонт парків та скверів. А всіх жителів вкотре закликаю берегти створене для вас та ваших дітей. Викликайте правоохоронців, якщо ви стали свідком вандалізму. Як бачимо, боротьба триває на багатьох фронтах, і внутрішній не виключення. Давайте разом тримати стрій, – закликав Сергій Пустовий.

Читайте також:

Українська

Автор: