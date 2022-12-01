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Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 17-річну дівчину

Сьогодні 17:51
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У Дніпрі розшукують 17-річну Валерію Войну.

Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 17-річну дівчину

30 листопада, близько 9:00, Валерія пішла з місця мешкання, після чого так і не повернулась.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: 15-16 років на вигляд, зріст близько 165 сантиметрів, худорлява статура, сіро-голубі очі, темне волосся по плечі (кінці пофарбовані у бордовий колір).

Була одягнута: чорне пальто з капюшоном, чорні черевики.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте про це в поліцію за номерами: (097) 138-78-37, (093) 753-55-81, (067) 708-30-94.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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