Потрібна допомога: у Дніпрі 9 днів шукають мешканку області

Мешканка села Зоря Тетяна Народовська 9 днів тому вийшла з дому та зникла. 61-річну жінку бачили сьогодні в одній із аптек Дніпра.

Про це повідомляє ПЗГ “Мілена”.

Відомо, що Тетяна 9 березня вийшла з дому та прямувала до Дніпра. З того часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, коротке світле волосся.

Імовірно, була одягнена: темно-синя куртка, сині джинси, чорні черевики.

Крім Дніпра, жінка може перебувати в Марганці.

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