Потрібна допомога: у Дніпрі 9 днів шукають мешканку області

Про це повідомляє ПЗГ “Мілена”.
Відомо, що Тетяна 9 березня вийшла з дому та прямувала до Дніпра. З того часу її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, коротке світле волосся.
Імовірно, була одягнена: темно-синя куртка, сині джинси, чорні черевики.
Крім Дніпра, жінка може перебувати в Марганці.
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