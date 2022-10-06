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  • Потрібна допомога: капітан поліції з Дніпропетровської області потрапив під обстріл у Бахмуті

Потрібна допомога: капітан поліції з Дніпропетровської області потрапив під обстріл у Бахмуті

Вчора 19:45
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Капітан поліції Роман Башенко, перебуваючи в складі зведеного загону ГУНП в Дніпропетровській області, потрапив під ворожий обстріл у місті Бахмут. Він отримав важкі травми. Чоловіка вже прооперували. Наразі він потребує подальшого лікування та реабілітації.

Новости Днепра про Потрібна допомога: капітан поліції з Дніпропетровської області потрапив під обстріл у Бахмуті

 

Випадок Романа надскладний. Але є шанс, що він зможе встати на ноги та буде ходити, – повідомляє Анна Старчевська, речниця ГУНП у Дніпропетровській області. 

Ізраїльська клініка Левінштейн погодилася взяти чоловіка на лікування та реабілітацію. Це коштує 90 тисяч доларів.

Усіх небайдужих просять допомогти. Якщо ви хочете пожертвувати гроші, то зробити це можна за даним посиланням (це реквізити Катерини Башенко, дружини Романа). 

Джерело: Інформатор

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Новости Днепра про Потрібна допомога: капітан поліції з Дніпропетровської області потрапив під обстріл у БахмутіУкраїнська Новости Днепра про Потрібна допомога: капітан поліції з Дніпропетровської області потрапив під обстріл у БахмутіРусский

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