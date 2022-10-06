Потрібна допомога: капітан поліції з Дніпропетровської області потрапив під обстріл у Бахмуті

Випадок Романа надскладний. Але є шанс, що він зможе встати на ноги та буде ходити, – повідомляє Анна Старчевська, речниця ГУНП у Дніпропетровській області.
Ізраїльська клініка Левінштейн погодилася взяти чоловіка на лікування та реабілітацію. Це коштує 90 тисяч доларів.
Усіх небайдужих просять допомогти. Якщо ви хочете пожертвувати гроші, то зробити це можна за даним посиланням (це реквізити Катерини Башенко, дружини Романа).
Джерело: Інформатор
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