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  • Потрапив до рук садистів: у Дніпрі рятують цуценя, у якого побите все тіло

Потрапив до рук садистів: у Дніпрі рятують цуценя, у якого побите все тіло

Сьогодні 12:29
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У Дніпрі рятують побите живодерами цуценя.

Новости Днепра про Потрапив до рук садистів: у Дніпрі рятують цуценя, у якого побите все тіло

Про історію пса розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
 
За словами Ольги, до неї потрапило цуценя, яке сильно побили. Близько двох діб тварина в такому стані пробула на холоді. Песик маленький, розміром не більше за кошеня. Хто саме познущався з пухнастика – невідомо.
 
Наразі він в клініці, у Бонуса проблеми з лапами, він не може самостійно ходити до туалету, а через переломи кінцівок пересувається з проблемами. Допоможе цуценяті операція. За словами ветеринарів, без хірургічного втручання Бонус не зможе вижити.
 
На жаль, операції дуже дороговартісні. За попередніми підрахунками, уже зараз треба заплатити 20 тисяч гривень. А після цього Бонуса чекає реабілітація.
 
Цуценя досі вірить людям, хоча з ним так жорстоко обійшлися. Якщо у вас є змога допомогти Бонусові, зробити це можна за реквізитами.
 

NSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСІ СОЦМЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal  [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

“Благотворительная помощь для пёсика Бонуса”

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Новости Днепра про Потрапив до рук садистів: у Дніпрі рятують цуценя, у якого побите все тілоУкраїнська

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