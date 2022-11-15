Потрапив до рук садистів: у Дніпрі рятують цуценя, у якого побите все тіло

У Дніпрі рятують побите живодерами цуценя.

Про історію пса розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами Ольги, до неї потрапило цуценя, яке сильно побили. Близько двох діб тварина в такому стані пробула на холоді. Песик маленький, розміром не більше за кошеня. Хто саме познущався з пухнастика – невідомо.

Наразі він в клініці, у Бонуса проблеми з лапами, він не може самостійно ходити до туалету, а через переломи кінцівок пересувається з проблемами. Допоможе цуценяті операція. За словами ветеринарів, без хірургічного втручання Бонус не зможе вижити.

На жаль, операції дуже дороговартісні. За попередніми підрахунками, уже зараз треба заплатити 20 тисяч гривень. А після цього Бонуса чекає реабілітація.

Цуценя досі вірить людям, хоча з ним так жорстоко обійшлися. Якщо у вас є змога допомогти Бонусові, зробити це можна за реквізитами.

NSTAGRAM міні-притулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ ВСІ СОЦМЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ

https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга Карты мини-приюта для помощи Уманчик Ольга Валентиновна

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МФО: 305299 “Благотворительная помощь для пёсика Бонуса”

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