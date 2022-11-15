Потрапив до рук садистів: у Дніпрі рятують цуценя, у якого побите все тіло
Потрапив до рук садистів: у Дніпрі рятують цуценя, у якого побите все тіло
Сьогодні 12:29
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У Дніпрі рятують побите живодерами цуценя.
Про історію пса розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
За словами Ольги, до неї потрапило цуценя, яке сильно побили. Близько двох діб тварина в такому стані пробула на холоді. Песик маленький, розміром не більше за кошеня. Хто саме познущався з пухнастика – невідомо.
Наразі він в клініці, у Бонуса проблеми з лапами, він не може самостійно ходити до туалету, а через переломи кінцівок пересувається з проблемами. Допоможе цуценяті операція. За словами ветеринарів, без хірургічного втручання Бонус не зможе вижити.
На жаль, операції дуже дороговартісні. За попередніми підрахунками, уже зараз треба заплатити 20 тисяч гривень. А після цього Бонуса чекає реабілітація.
Цуценя досі вірить людям, хоча з ним так жорстоко обійшлися. Якщо у вас є змога допомогти Бонусові, зробити це можна за реквізитами.
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