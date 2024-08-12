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Потрапив до лікарні у важкому стані: у Дніпрі відомий дитячий тренер потребує допомоги

Сьогодні 10:20
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Вихованці та тренери МДЮСШ просять про допомогу.

Новости Днепра про Потрапив до лікарні у важкому стані: у Дніпрі відомий дитячий тренер потребує допомоги

Дитячий футбольний тренер Спортивної школи з ігрових видів спорту у Дніпрі Кудзієв Ігор Германович потребує допомоги. 

Про це повідомили на Facebook-сторінці КПНЗ “МДЮСШ з ігрових видів спорту” ДМР

Шановні батьки та спільнота міста! Звертаємось до Вас з проханням допомогти нашому колезі, тренеру,другу,батьку,чоловіку- Кудзієву Ігору Германовичу,-  йдеться у публікації.

Наразі Ігор Кудзієв знаходиться у важкому стані. Наразі знаходиться у лікарні в комі. Йому потрібне переливання крові. 

Здати кров можна за адресою:

  • вул. Володимира Антоновича, 65,
    2 поверх (вхід позаду будівлі).
    Для Кудзієва Ігора Германовича.

Більш детальна інформація у дружини за телефоном: 067-633-50-56 – Олена Кудзієва.

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Новости Днепра про Потрапив до лікарні у важкому стані: у Дніпрі відомий дитячий тренер потребує допомогиУкраїнська

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