Потрапив до лікарні у важкому стані: у Дніпрі відомий дитячий тренер потребує допомоги

Дитячий футбольний тренер Спортивної школи з ігрових видів спорту у Дніпрі Кудзієв Ігор Германович потребує допомоги.
Про це повідомили на Facebook-сторінці КПНЗ “МДЮСШ з ігрових видів спорту” ДМР.
Шановні батьки та спільнота міста! Звертаємось до Вас з проханням допомогти нашому колезі, тренеру,другу,батьку,чоловіку- Кудзієву Ігору Германовичу,- йдеться у публікації.
Наразі Ігор Кудзієв знаходиться у важкому стані. Наразі знаходиться у лікарні в комі. Йому потрібне переливання крові.
Здати кров можна за адресою:
Більш детальна інформація у дружини за телефоном: 067-633-50-56 – Олена Кудзієва.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському районі 11-річний хлопчик мало не впав у глибокий…
У Дніпрі знову помітили цікавого павука.
В Самарському районі у Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку.
В Шевченківському районі Дніпра горіло помешкання в будинку.