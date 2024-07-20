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  • Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, – ЗМІ

Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, – ЗМІ

Сьогодні 16:18
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З'ясувалися подробиці загибелі жінки у Дніпрі.

Новости Днепра про Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, - ЗМІ

Сьогодні у Дніпрі біля Фестивального причалу знайшли тіло жінки.

За попередньою інформацією, жінку вже змогли ідентифікувати.

Загиблою виявилася 80-річна Нана Пацурії.

Поліція розшукувала її з 18-го липня. 

Правоохоронці повідомляли про те, що загибла попрохала знайомого односельчанина відвезти її до міста Дніпро. Чоловік близько 19:00 висадив її в районі центрального мосту біля торгівельного центра “Мост Сіті”.

Редакція висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.

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Новости Днепра про Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, - ЗМІУкраїнська Новости Днепра про Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, - ЗМІРусский

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