Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, – ЗМІ

Сьогодні у Дніпрі біля Фестивального причалу знайшли тіло жінки.
За попередньою інформацією, жінку вже змогли ідентифікувати.
Загиблою виявилася 80-річна Нана Пацурії.
Поліція розшукувала її з 18-го липня.
Правоохоронці повідомляли про те, що загибла попрохала знайомого односельчанина відвезти її до міста Дніпро. Чоловік близько 19:00 висадив її в районі центрального мосту біля торгівельного центра “Мост Сіті”.
Редакція висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.
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