Жінку, яка потонула біля Фестивального причалу, розшукувала поліція, – ЗМІ

З'ясувалися подробиці загибелі жінки у Дніпрі.

Сьогодні у Дніпрі біля Фестивального причалу знайшли тіло жінки.

За попередньою інформацією, жінку вже змогли ідентифікувати.

Загиблою виявилася 80-річна Нана Пацурії.

Поліція розшукувала її з 18-го липня.

Правоохоронці повідомляли про те, що загибла попрохала знайомого односельчанина відвезти її до міста Дніпро. Чоловік близько 19:00 висадив її в районі центрального мосту біля торгівельного центра “Мост Сіті”.

Редакція висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.

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