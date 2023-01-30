Посварилися за чаркою: у Кривому Розі чоловіку викололи око та відкусили носа

Як виявилося, постраждалий разом зі своїм знайомим пили алкоголь. В якийсь момент між ними стався конфлікт, який закінчився тим, що 45-річний чоловік взяв ніж та вдарив ним постраждалого в око. Також він відкусив йому частину носа.
Про це повідомляє “Інформатор”.
У 43-річного потерпілого діагностували поранення рогівки і рвану рану нижньої повіки. Його доставили до лікарні.
Правоохоронці затримали порушника та вилучили ніж. Триває слідство.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині попрощалися з загиблим бійцем.
Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення…
Обстріляли один із районів.
На Дніпропетровщині чоловік виніс майна Укрзалізниці на 14 тисяч гривень.