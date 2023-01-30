Посварилися за чаркою: у Кривому Розі чоловіку викололи око та відкусили носа

У суботу, 28 січня, близько 22:00 у лікарню Кривого Рогу доставили чоловіка, якого вдарили ножем в око.

Як виявилося, постраждалий разом зі своїм знайомим пили алкоголь. В якийсь момент між ними стався конфлікт, який закінчився тим, що 45-річний чоловік взяв ніж та вдарив ним постраждалого в око. Також він відкусив йому частину носа.

Про це повідомляє “Інформатор”.

У 43-річного потерпілого діагностували поранення рогівки і рвану рану нижньої повіки. Його доставили до лікарні.

Правоохоронці затримали порушника та вилучили ніж. Триває слідство.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: