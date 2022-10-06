Посварилися: у Нікополі 63-річний чоловік напав з ножем на знайомого

У вівторок, 4 жовтня, о 19.30 до поліція міста Нікополь звернулися медики швидкої допомоги.

Вони розповіли, що з тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставили 50-річного місцевого жителя.

У ході слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілий прийшов на роботу до свого знайомого, який працював сторожем у складському приміщенні. Під час спілкування чоловіки посварилися, згодом конфлікт переріс у бійку, у результаті якої зловмисник завдавав кілька ударів ножем потерпілому в живіт та стегно.

Нападника затримали на місці злочину. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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