Посварилися: у Дніпрі чоловік до смерті побив знайомого

У неділю, 8 жовтня, до поліції повідомили про смерть 44-річного чоловіка в одному з будинків у Чечелівському районі міста.

Правоохоронці під час відпрацювання виклику виявили на тілі чоловіка тілесні ушкодження.

Як пізніше вдалося з’ясувати, 44-річного містянина побив до смерті його знайомий: біля магазину на вулиці Дзеркальній між чоловіками стався конфлікт, під час якого 40-річний підозрюваний наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Зловмисник втік, а постраждалий пішов додому, де згодом помер.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські розшукали та затримали злочинця. 9 жовтня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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