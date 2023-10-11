Посварилися: у Дніпрі чоловік до смерті побив знайомого

Правоохоронці під час відпрацювання виклику виявили на тілі чоловіка тілесні ушкодження.
Як пізніше вдалося з’ясувати, 44-річного містянина побив до смерті його знайомий: біля магазину на вулиці Дзеркальній між чоловіками стався конфлікт, під час якого 40-річний підозрюваний наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Зловмисник втік, а постраждалий пішов додому, де згодом помер.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські розшукали та затримали злочинця. 9 жовтня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
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