Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з’явилися дивні дорожні знаки

Днями жителі Дніпропетровщині помітили на дорогах селищ нові знаки. Таких позначок немає в офіційних правилах дорожнього руху, вони є тільки на дорогах Слобожанської громади.
Зокрема, дивний знак бачили в селі Олександрівка. Фото-доказ виклали в місцевому тг-каналі. На перевернутому трикутнику, який має червоні рамки, зображене НЛО, яке забирає корову.
Автори фото припустили, що дорожній знак попереджає водіїв про появу на цих ділянках дороги корів, яких ведуть на пасовище вранці та забирають ввечері.
Спостерігаючи за тим, що відбувається у світі, не здивуємось вже й прибульцям, які викрадають корів, – жартують в мережі.
Читайте також:
Автор:
У Павлограді на Дніпропетровщині судили батька, який відправив свою неповнолітню…
В Укренерго повідомили хороші новини, щодо відключень світла 28 травня.
Японський блогер побував у Дніпрі та розповів про свої враження.
Мешканцям Дніпра для отримання низки послуг часто необхідно пред'явити низку…