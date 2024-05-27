Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з’явилися дивні дорожні знаки

Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з’явилися дивні дорожні знаки

Сьогодні 21:31
просмотров

У Дніпровському районі помітили дивні дорожні знаки.

Новости Днепра про Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з'явилися дивні дорожні знаки

Днями жителі Дніпропетровщині помітили на дорогах селищ нові знаки. Таких позначок немає в офіційних правилах дорожнього руху, вони є тільки на дорогах Слобожанської громади. 

Зокрема, дивний знак бачили в селі Олександрівка. Фото-доказ виклали в місцевому тг-каналі. На перевернутому трикутнику, який має червоні рамки, зображене НЛО, яке забирає корову. 

Автори фото припустили, що дорожній знак попереджає водіїв про появу на цих ділянках дороги корів, яких ведуть на пасовище вранці та забирають ввечері. 

Спостерігаючи за тим, що відбувається у світі, не здивуємось вже й прибульцям, які викрадають корів, – жартують в мережі. 

Читайте також:

Новости Днепра про Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з'явилися дивні дорожні знакиУкраїнська Новости Днепра про Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з'явилися дивні дорожні знакиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:49
    У Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг

    У Павлограді на Дніпропетровщині судили батька, який відправив свою неповнолітню…

    Чи планують вимикати світло у Дніпрі 28 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:02
    Чи планують вимикати світло у Дніпрі 28 травня

    В Укренерго повідомили хороші новини, щодо відключень світла 28 травня.

    Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:27
    Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

    Японський блогер побував у Дніпрі та розповів про свої враження.

    Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

    Мешканцям Дніпра для отримання низки послуг часто необхідно пред'явити низку…

    Наверх