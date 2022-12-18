Постраждав 59-річний чоловік: яка ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 18 грудня

Внаслідок обстрілів Нікополя та району постраждав місцевий мешканець.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, сьогодні вночі декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги, але обійшлося без ракетних атак.

На жаль, під ударом артилерії знову був Нікопольський район. П’ять разів росіяни цілили по людям із важкого озброєння.

Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу – він лишився лікуватися вдома.

У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені.

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