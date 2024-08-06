Постраждали троє людей на Нікопольщині внаслідок ворожої атаки – ОВА

Район здригався від ворожих атак – дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти завдавали ударів по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах, повідомили в ОВА.
Постраждали троє людей. Чоловіки 46 і 57 років та 57-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.
Пошкоджені пожежний підрозділ, амбулаторія, дитсадок. Зайнявся приватний будинок. Загалом їх ворог понівечив 15. Побиті й 10 господарських споруд, авто, сонячні панелі, екскаватор. Зачепило лінії електропередач.
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