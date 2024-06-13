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  • Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

Сьогодні 16:12
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В ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ.

Новости Днепра про Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

Вдень, 13 червня, росіяни атакували Новомосковськ. Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА, нині відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

Деталі з’ясовують. Жителі Новомосковська повідомляють, що у деяких багатоповерхівках повибивало вікна. Місцеві тг-канали публікують фото наслідків атаки. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що над Новомосковським районом збили розвідувальник безпілотник, а також ракету.

Новости Днепра про Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

Новости Днепра про Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

Новости Днепра про Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

Новости Днепра про Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

Новости Днепра про Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на Новомосковськ

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Новости Днепра про Постраждали діти: в ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки на НовомосковськУкраїнська

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# #Новомосковск #ППО #ракетний обстріл
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