Постраждалі в лікарні: у Дніпрі пес напав на доньку та собаку відомого ресторатора

На днях у Дніпрі стався неприємний інцидент.

На вулиці собака напав на доньку та пса відомого ресторатора Дмитра Подопригора.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці у ФБ.

За словами Дмитра, його донька Даша разом з песиком Борисом пішли на прогулянку. В якийсь момент на них напав сусідський пес – постраждалі навіть потрапили до лікарні.

Кілька днів тому під час прогулянки по вулиці я стикнувся з агресивною поведінкою собаки сусідів, але моя швидка реакція допомогла уникнути ускладнень. Але вчора моя донька теж зустріла цю «собачку», коли вигулювала Борю і, на превеликий жаль, і Даша, і наш пес Борис зазнали шкоди та обидва потрапили до лікарні, – пише Дмитро.

Він зазначає, що власники агресивного собаки випускають його на вулицю самого і без намордника, хоча його порода входить до переліку потенційно небезпечних, тому згідно із законом вигулювати його без намордника не можна.

Випускати таку собаку на вулицю – 100% безвідповідальності, таке ставлення наражає на небезпеку інших!!! Дуже хотів би, щоб у нашому суспільстві зростала культура утримання тварин і ми виховували насамперед себе та, звісно, своїх собак! – зазначив чоловік.

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