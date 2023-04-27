Постоять у черзі та куплять БігМак: винахідливі мешканці Дніпра вигадали нову бізнес-ідею

25 квітня у Дніпрі після річної перерви знову відкрилися ресторани McDonald's.

Містяни з перших годин роботи закладів почали “атакувати” їх. Черги просто величезні.

У зв’язку з цим винахідливі дніпряни вигадали нову бізнес-ідею. Так Дмитро пропонує сходити в Мак за вас. За таку послугу доведеться заплатити 250 грн.

Не хочете ризикувати, виходячи з дому, бути спійманими військкоматом, можу сходити за вас і купити все, що потрібно, – йдеться у оголошенні на ОЛХ.

Також є люди, які пропонують постояти за вас в черзі – ви просто підійдете у потрібний момент. Скільки коштує така послуга – невідомо, але, напевно, недешево.

А такі зараз черги на МакДрайв на Перемозі:

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