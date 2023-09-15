“Постановка – не означає мобілізацію”: Маляр прокоментувала взяття жінок-медиків на військовий облік

Водночас, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Генеральний штаб Збройних Сил наразі не потребує додаткового залучення жінкок-медиків на фронт, а взяття на облік не означає мобілізацію.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Генеральний штаб тоді і зараз запевняє, що вони наразі не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік – це не означає мобілізацію, – сказала вона.
За словами Маляр, на фронті немає жінок, які там перебувають без їхньої згоди.
У нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди. Тобто навіть, якщо жінка є військовослужбовицею, то ті 5 тисяч, які знаходяться на передньому краї – це жінки, які надали згоду на це, — сказала Маляр.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня.
Читайте також:
Автор:
У ніч на 15 вересня швидка приїжджала до молодика, який…
Укрзалізниця віддає в оренду частину приміщення вокзалу в Дніпрі.
У Дніпрі 29 серпня на проспекті Мазепи сталася смертельна стрілянина.
Ще 20 років тому в самому центрі Дніпра стояли невеликі…