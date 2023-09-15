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  • “Постановка – не означає мобілізацію”: Маляр прокоментувала взяття жінок-медиків на військовий облік

“Постановка – не означає мобілізацію”: Маляр прокоментувала взяття жінок-медиків на військовий облік

Сьогодні 16:30
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З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік: їм треба з’явитися до ТЦК та пройти всі необхідні процедури. Цього вимагають зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, ухвалені минулого року Верховною Радою.

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Водночас, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Генеральний штаб Збройних Сил наразі не потребує додаткового залучення жінкок-медиків на фронт, а взяття на облік не означає мобілізацію.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Генеральний штаб тоді і зараз запевняє, що вони наразі не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік – це не означає мобілізацію, – сказала вона.

За словами Маляр, на фронті немає жінок, які там перебувають без їхньої згоди.

У нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди. Тобто навіть, якщо жінка є військовослужбовицею, то ті 5 тисяч, які знаходяться на передньому краї – це жінки, які надали згоду на це, — сказала Маляр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДПСУ уточнили, чи обмежать виїзд за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня.

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