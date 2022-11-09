Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Постановка чи смертельна ДТП: росЗМІ повідомляють про смерть Кирила Стремоусова

Постановка чи смертельна ДТП: росЗМІ повідомляють про смерть Кирила Стремоусова

Сьогодні 17:05
просмотров

Російські пропагандисти повідомляють про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова.

Новости Днепра про Постановка чи смертельна ДТП: росЗМІ повідомляють про смерть Кирила Стремоусова

Зазначають, що він загинув у ДТП біля Генічеська.

Пізніше гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про смерть Стремоусова: «Мені дуже важко говорити про те, що сьогодні загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, що потрапив у ДТП».

Але наразі немає жодного фото чи відеопідтвердження смерті колаборанта.

Крім того, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначає, що це – постановка. Один із доказів – відео того ж Сальдо, де він підтверджує смерть окупанта. У Мережі пишуть, що, судячи з метаданих, воно було записано ДО перших новин про аварію (відео записане о 14:01, а перша новина про смерть Кирила-мандрівника з’явилася о 15:01).

Новости Днепра про Постановка чи смертельна ДТП: росЗМІ повідомляють про смерть Кирила Стремоусова

Чекаємо офіційного підтвердження та сподіваємося, що це таки правда!

Читайте також:

Новости Днепра про Постановка чи смертельна ДТП: росЗМІ повідомляють про смерть Кирила СтремоусоваУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:34
    “А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро

    Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

    У передмісті Дніпра чоловік напідпитку впав в багаття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:45
    У передмісті Дніпра чоловік напідпитку впав в багаття

    У передмісті Дніпра знайшли обгоріле тіло чоловіка.

    Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:28
    Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО)

    Уночі окупанти атакували Дніпро та Дніпропетровську область дронами.

    Стало відомо, в якому стані постраждалі після нічної атаки дронів на Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    Стало відомо, в якому стані постраждалі після нічної атаки дронів на Дніпро

    Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

    Наверх