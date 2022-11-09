Постановка чи смертельна ДТП: росЗМІ повідомляють про смерть Кирила Стремоусова

Зазначають, що він загинув у ДТП біля Генічеська.
Пізніше гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про смерть Стремоусова: «Мені дуже важко говорити про те, що сьогодні загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, що потрапив у ДТП».
Але наразі немає жодного фото чи відеопідтвердження смерті колаборанта.
Крім того, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначає, що це – постановка. Один із доказів – відео того ж Сальдо, де він підтверджує смерть окупанта. У Мережі пишуть, що, судячи з метаданих, воно було записано ДО перших новин про аварію (відео записане о 14:01, а перша новина про смерть Кирила-мандрівника з’явилася о 15:01).
Чекаємо офіційного підтвердження та сподіваємося, що це таки правда!
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