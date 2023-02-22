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Посмертно: президент нагородив п’ятьох Героїв з Кам’янського

Сьогодні 21:15
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П'ятеро загиблих захисників із Кам'янського посмертно нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

Новости Днепра про Посмертно: президент нагородив п'ятьох Героїв з Кам'янського

Про це йдеться в Указі Президента №№ 86/2023 та 87/2023.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено:

  • Атрощенков Костянтин Володимирович – молодший сержант. Народився 23 вересня 1985 року. Загинув 31 березня.
  • Бейгул Юрій Олександрович – старший сержант. Народився 22 липня 1980 року. Загинув 12 жовтня у Донецькій області.
  • Кушнаренко Роман Леонідович – старший лейтенант. Народився 10 січня 1971 року. Загинув 14 квітня у Харківській області.
  • Ткачов Олександр Сергійович – солдат. Народився 14 листопада 1988 року. Загинув 22 жовтня у Донецькій області.
  • Шаганенко Геннадій Анатолійович – сержант. Народився 6 лютого 1974 року. Загинув 22 грудня у Луганській області.

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Новости Днепра про Посмертно: президент нагородив п'ятьох Героїв з Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Посмертно: президент нагородив п'ятьох Героїв з Кам'янськогоРусский

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