Посмертно: президент нагородив п’ятьох Героїв з Кам’янського
П'ятеро загиблих захисників із Кам'янського посмертно нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.
Про це йдеться в Указі Президента №№ 86/2023 та 87/2023.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено:
Атрощенков Костянтин Володимирович – молодший сержант. Народився 23 вересня 1985 року. Загинув 31 березня. Бейгул Юрій Олександрович – старший сержант. Народився 22 липня 1980 року. Загинув 12 жовтня у Донецькій області. Кушнаренко Роман Леонідович – старший лейтенант. Народився 10 січня 1971 року. Загинув 14 квітня у Харківській області. Ткачов Олександр Сергійович – солдат. Народився 14 листопада 1988 року. Загинув 22 жовтня у Донецькій області. Шаганенко Геннадій Анатолійович – сержант. Народився 6 лютого 1974 року. Загинув 22 грудня у Луганській області. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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