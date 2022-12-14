Послідовниці Грінча: у Дніпрі жінки вкрали ялинки з лісгоспу

Як розповіли в патрульній поліції, дві дніпрянки вирішили зрубати дві ялинки в Новокодацькому лісгоспі та намагалися забрати їх додому. Проте план по викраденню дерев до кінця здійснити не вдалося. Жінок піймали працівники лісгоспу та передали їх поліціянтам.
Зазначимо, що незаконна вирубка дерев в лісах та чагарниках карається законом. Якщо виявиться, що дії жінок заподіяли істотну шкоду лісовим насадженням, то вони або заплатять штраф, або будуть позбавлені волі на строк від шести місяців до трьох років.
А список місць, де ялинки можна придбати цілком законно ми публікували тут.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на одному із житлових масивів з'явився білборд-викриття, на…
У Дніпрі, Кривому Розі та Києві СБУ провела обшуки в…
На колишній Гімнастичній вулиці у Дніпрі можна побачити будинки, яким…
Однорічна дівчинки потрапила в лікарню, отруївшись наркотиками.