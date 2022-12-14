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Послідовниці Грінча: у Дніпрі жінки вкрали ялинки з лісгоспу

Сьогодні 16:07
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Мешканки Дніпра вирішили підготуватися до різдвяно-новорічних свят та вкрали ялинки в лісгоспі.

Новости Днепра про Послідовниці Грінча: у Дніпрі жінки вкрали ялинки з лісгоспу

Як розповіли в патрульній поліції, дві дніпрянки вирішили зрубати дві ялинки в Новокодацькому лісгоспі та намагалися забрати їх додому. Проте план по викраденню дерев до кінця здійснити не вдалося. Жінок піймали працівники лісгоспу та передали їх поліціянтам.

Новости Днепра про Послідовниці Грінча: у Дніпрі жінки вкрали ялинки з лісгоспу

Зазначимо, що незаконна вирубка дерев в лісах та чагарниках карається законом. Якщо виявиться, що дії жінок заподіяли істотну шкоду лісовим насадженням, то вони або заплатять штраф, або будуть позбавлені волі на строк від шести місяців до трьох років.

А список місць, де ялинки можна придбати цілком законно ми публікували тут.

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Новости Днепра про Послідовниці Грінча: у Дніпрі жінки вкрали ялинки з лісгоспуУкраїнська Новости Днепра про Послідовниці Грінча: у Дніпрі жінки вкрали ялинки з лісгоспуРусский

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