Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені: кількість постраждалих знову зросла

Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу.

Влучили в адмінбудівлю поліції.

Наразі пошуково-рятувальні роботи на місці “прильоту” завершені.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішних справ України.

Станом на 13:30 відомо про 1 загиблого поліцейського та 54 поранених. Серед травмованих – 9 працівників поліції.

Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих, – додав Клименко.

На місці працюють комунальні служби. Розбирають завали, вивозять сміття та бите скло. У місті пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Більш ніж чотири десятки авто.

Не пробачимо!

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