Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені: кількість постраждалих знову зросла

Влучили в адмінбудівлю поліції.
Наразі пошуково-рятувальні роботи на місці “прильоту” завершені.
Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішних справ України.
Станом на 13:30 відомо про 1 загиблого поліцейського та 54 поранених. Серед травмованих – 9 працівників поліції.
Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих, – додав Клименко.
На місці працюють комунальні служби. Розбирають завали, вивозять сміття та бите скло. У місті пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Більш ніж чотири десятки авто.
Не пробачимо!
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 росіяни вдарили ракетою по Кривому…
У червні цього року у Кривому Розі сталася трагедія -…
Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух.
Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух.