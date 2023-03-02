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Пошта, месенджер та особистий кабінет: як передати показники за газ у Дніпрі у 2023 році

Сьогодні 12:46
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З 1 по 5 число кожного місяця мешканці Дніпра повинні передавати показники газових лічильників онлайн чи телефоном до постачальника. Таке нововведення діє місяць і поки що не всім зрозуміло, як можна їх передавати. На початку зими АТ «Дніпрогаз» було інтегровано до структури НАК «Нафтогаз», тому для передачі показань лічильників мешканці Дніпра мають використовувати онлайн-сервіси останнього.

Новости Днепра про Пошта, месенджер та особистий кабінет: як передати показники за газ у Дніпрі у 2023 році

 Журналісти dnepr.info розбиралися куди і як можна передати кількість спалених кубометрів палива.

Прийти особисто

Передати показники лічильника можна звернувшись до центру обслуговування клієнтів АТ «Дніпрогаз». Мешканці правого берега можуть прийти на вул. Паторжинського, 24, мешканці лівого – підійти на проспект Слобожанський, 96А.

За телефоном

Також можна зателефонувати до контакт-центру компанії та залишити дані оператору. Потрібно буде назвати свою адресу та кількість використаних кубів газу за номером (056) 745-50-11. Для тих, хто не має стаціонарного телефону, а лише мобільні – контакт-центр доступний за номером (066/098/093) 300-2-888. Але дзвонити потрібно лише у робочий час – з 8 ранку до 17 вечора.

Через Інтернет

За допомогою мережі можна передати показники в особистому кабінеті користувача. Для цього потрібно зареєструватись на сайті gas.ua.

Надіслати дані в компанію за допомогою електронної пошти на адресу [email protected] Тут також потрібно буде вказати свою адресу та особистий рахунок.

За допомогою чат-ботів GASUA у мессенджерах Viber та Telegram.

Також через особистий кабінет та месенджери можна розрахуватися за газ. Для тих, хто зробить це до 15 числа, компанія надає «знижку» в 1% на наступний місяць.

 

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Новости Днепра про Пошта, месенджер та особистий кабінет: як передати показники за газ у Дніпрі у 2023 роціУкраїнська Новости Днепра про Пошта, месенджер та особистий кабінет: як передати показники за газ у Дніпрі у 2023 роціРусский

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