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  • Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собака

Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собака

Сьогодні 14:53
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Учора, 5 серпня, у Дніпрі в парку Шевченка стався жахливий інцидент: кавказька вівчарка напала на жінку.

Новости Днепра про Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собака

Про це постраждала Любов Кіракасьян розповіла в своєму Instagram.

За словами жінки, вони з чоловіком ввечері гуляли у парку. В якийсь момент пес почав гарчати, а потім накинувся на дніпрянку. Вона зазначає, що знає цього собаку вже давно.

Ми знали його змалечку, як тільки сюди переселилися люди з ним, здається, з Донецької області. І наші собаки завжди дружили. Але сьогодні він почав гарчати, і якби мій чоловік вчасно його не відкинув – я не знаю, що зі мною було б. Тому що господарі не змогли його просто утримати. Я впала і потім відстрибнула, а він знову кидався і біг за мною, – написала жінка. 

Як результат нападу – пошматований одяг та величезний укус на спині.

Новости Днепра про Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собака

Сьогодні дніпрянка у сторіс додала, що з нею все добре, була у лікарні. Пес, який напав на неї, має щеплення, тому її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Новости Днепра про Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собака

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Новости Днепра про Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собакаУкраїнська

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