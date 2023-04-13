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  • Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Сьогодні 20:30
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У четвер, 13 квітня, російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки та газопровід .

Новости Днепра про Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Про це йдеться у заяві Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

“Надвечір російські війська обстріляли Нікополь. На зараз без поранених та загиблих”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомо про пошкодження 5-поверхової нежитлової будівлі, 11 приватних житлових будинків, 9 господарчих споруд.

“Пошкоджено газогін, лінії електропередач. Фахівці працюють над їх відновленням”, – додав мер міста.

Новости Днепра про Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Новости Днепра про Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Новости Днепра про Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Новости Днепра про Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Новости Днепра про Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли НікопольщинуУкраїнська Новости Днепра про Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли НікопольщинуРусский

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