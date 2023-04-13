Пошкоджено приватні будинки та газопровід: рф сьогодні обстріляли Нікопольщину

Про це йдеться у заяві Нікопольського міського голови Олександра Саюка.
“Надвечір російські війська обстріляли Нікополь. На зараз без поранених та загиблих”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомо про пошкодження 5-поверхової нежитлової будівлі, 11 приватних житлових будинків, 9 господарчих споруд.
“Пошкоджено газогін, лінії електропередач. Фахівці працюють над їх відновленням”, – додав мер міста.
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