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  • Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 18 приватних будинків: ворог знову атакує столицю

Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 18 приватних будинків: ворог знову атакує столицю

Сьогодні 11:01
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Зранку в суботу, 14 січня, ворог атакував столицю України. Повідомляється, що знову було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Новости Днепра про Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та 18 приватних будинків: ворог знову атакує столицю

На місці працюють відповідні спецслужби. Відомо, що пожежу вже було локалізовано. 

Про це пише офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації. 

Крім того, внаслідок чергової ракетної атаки російськими окупантами було пошкоджено 18 приватних будинків.

“Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих”, – уточнює голова Київської ОВА Олексій Кулеба. 

У свою чергу начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зауважив, що з 12:00 очікуються масштабні тривоги. 

“Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00”, – повідомив він. 

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Новости Днепра про Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та 18 приватних будинків: ворог знову атакує столицюУкраїнська

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