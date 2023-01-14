Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 18 приватних будинків: ворог знову атакує столицю

На місці працюють відповідні спецслужби. Відомо, що пожежу вже було локалізовано.
Про це пише офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Крім того, внаслідок чергової ракетної атаки російськими окупантами було пошкоджено 18 приватних будинків.
“Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих”, – уточнює голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
У свою чергу начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зауважив, що з 12:00 очікуються масштабні тривоги.
“Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00”, – повідомив він.
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