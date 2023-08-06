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Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Сьогодні 18:03
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У суботу, 5 серпня, Росія вкотре атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії. Постраждали Нікополь та Марганецька громада. Наслідки обстрілів зафіксувала та показала поліція.

Новости Днепра про Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Повідомляється, що окупанти зранку поцілили по приватному сектору Нікополя з важкої артилерії, вдень та ввечері обстріл повторився декілька разів.

Фотографії з багатостраждального регіону оприлюднила пресслужба поліції Дніпропетровської області. 

“Внаслідок влучань пошкоджено будинки нікопольців, господарчі споруди, приміщення станції техобслуговування та спортшколу, обірвано газопровід та декілька ліній електропередач. Загорівся гараж, пожежу загасили, але будівля знищена. Надвечір під вогнем опинився населений пункт Марганецької громади”, – інформують правоохоронці. 

Новости Днепра про Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Новости Днепра про Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Новости Днепра про Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

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Новости Днепра про Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Пошкоджено будинки, спортшколу, лінії електропередач: поліція показала наслідки ворожих обстрілів ДніпропетровщиниРусский

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