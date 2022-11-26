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  • Пошкодження магістралі у Дніпрі: стало відомо, коли у жителів ж/м Перемога та інших районів міста з’явиться вода

Пошкодження магістралі у Дніпрі: стало відомо, коли у жителів ж/м Перемога та інших районів міста з’явиться вода

Сьогодні 16:57
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Новости Днепра про Пошкодження магістралі у Дніпрі: стало відомо, коли у жителів ж/м Перемога та інших районів міста з'явиться вода

Через пошкодження магістралі на вулиці Набережній Заводській мешканці Новокодацького (від вулиці Набережна Заводська, починаючи від Кайдацького моста), Соборного (ж/м Перемога 1-6), Центрального та Шевченківського (від вулиці Набережна до проспекту Дмитра Яворницького) районів залишилися без води.

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, ремонтні роботи уже завершені. Наразі систему заповнюють водою, тому вже дуже скоро до осель дніпрян має повернутися вода.

Новости Днепра про Пошкодження магістралі у Дніпрі: стало відомо, коли у жителів ж/м Перемога та інших районів міста з'явиться вода

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина переходить на нові графіки постачання електроенергії.

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Новости Днепра про Пошкодження магістралі у Дніпрі: стало відомо, коли у жителів ж/м Перемога та інших районів міста з'явиться водаУкраїнська

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