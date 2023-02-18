Пошкоджені навчальні заклади, лікарня, багатоповерхівки: окупанти вдень обстріляли Нікополь (ФОТО)

Про це повідомив у своєму зверненні в Telegram міський голова Олександр Саюк.
Він зазначив, що в результаті сьогоднішнього обстрілу було пошкоджено 2 навчальних заклади, медична установа, 7 багатоповерхових житлових будинків, адвокатське бюро, лінії електропередач.
На щастя, обійшлося без поранених та загиблих серед цивільного населення.
“Не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів в нас залишається. Вся інфраструктура міста працює, усуваємо наслідки обстрілу, допомагаємо нікопольцям”, – додав мер.
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