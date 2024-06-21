Пошкоджені майже всі органи: у Дніпрі рятують 20-річного військового

У Дніпрі в лікарні рятують бійця, який 36 днів був на штучній вентиляції легень.

Руслану 20 років. Він отримав важкі травми майже всіх органів. Боєць 36 днів був на штучній вентиляції легень та зараз перебуває у реанімації сепсису в одній з лікарень Дніпра.

Про це розповів головний лікар медзакладу, де лікують військового.

За його словами, Руслан майже зовсім розучився говорити. А два дні назад йому провели операцію.

“Сльози ллються по його молодих щоках. 36 днів на штучній вентиляції легень. Вчора видалена трахеостомічна канюля. За цей час він майже зовсім розучився говорити. Пошкоджені майже всі органи, тільки теплі руки реаніматолога дозволили хлопцю вижити”, – розповів лікар.

Юнак впевнений, що буде жити довго.

“Страх смерті і все, що за ним стоїть, це – страх за життя, я буду жити довго”, – каже військовий.

Він має диплом бакалавра служби надзвичайних ситуацій, але зараз планує піти вчитися на лікаря. З ним у лікарні поруч батьки.

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