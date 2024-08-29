Пошкоджені багатоповерхівки та ТРЦ: у Нікополі внаслідок чергового обстрілу загинула жінка

Загинула жінка внаслідок чергового обстрілу Нікопольщини.

У Нікополі окупанти вбили жінку та поранили п’ятьох людей, обстрілявши місто з артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок чергового обстрілу у Нікополі отримали поранення дві жінки – 19 і 59 років та троє чоловіків – 30, 50 і 74 років. Загибла – 42-річна жінка.

Пошкоджений торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, а також авто та газогін.

Нагадаємо, раніше ми писали про 9 постраждалих, розтрощена СТО та понівечені школи: у Кривому Розі уточнюють наслідки ракетного удару.

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