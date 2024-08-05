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Посадовиця Дніпровської міськради могла входити у злочинну групу фсб, яка готувала ракетні удари по 6 регіонах України

Сьогодні 11:23
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СБУ нейтралізували злочинну групу, до складу якої входила чиновниця з Дніпра.

Новости Днепра про Посадовиця Дніпровської міськради могла входити у злочинну групу фсб, яка готувала ракетні удари по 6 регіонах України

СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу фсб, яка діяла у 6 областях України.

Про це повідомили в пресслужбі Служби Безпеки України. 

9 російських агентів було затримано у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Основною метою злочинного угруповання було наведення ракетно-бомбових та дронових ударів країни-агресора по шести регіонах України.

Слідством було встановлено, що для конспірації фігуранти діяли окремо, але “замикалися” на одного кадрового співробітника фсб. Його особу вже встановили. 

До складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них – посадовиця Дніпровської міської ради, інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині, – написали в публікації СБУ.

За даними слідства, саме вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Ще двоє агентів дізнавалися базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру. Інший агент збирав інформацію про місця зосередження українських війскових та військової техніки у місті Курахове, що на Донеччині. 

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який «звітував» окупантам про наслідки атаки рф на одну із гідроелектростанцій України, – йдеться в дописі СБУ. 

У публікації зазначили, що фігуранти були завербовані агентурною службою фсб після того, як “потрапили їм на очі” у чатах прокремлівських Telegram-каналів. Комунікація між ними відбувалася за допомогою анонімних чат-ботів у популярному месенджері.

В усіх затриманих вилучили мобільні телефони із доказами діяльності на користь росії. Наразі їм повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрювані знаходяться під вартою.

Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпропетровщини у складі злочинної групи на замовлення фсб готували серію терактів в Україні та ЄС.

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Новости Днепра про Посадовиця Дніпровської міськради могла входити у злочинну групу фсб, яка готувала ракетні удари по 6 регіонах УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Посадовиця Дніпровської міськради могла входити у злочинну групу фсб, яка готувала ракетні удари по 6 регіонах УкраїниРусский

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