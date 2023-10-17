Посадовець Придніпровської залізниці “заробив” на незаконній вирубці лісу 1 млн

Укрзалізниця спільно з Нацполіцією викрила злочинне угруповання залізничників на незаконній вирубці лісу.

Укрзалізниця спільно з Нацполіцією викрила злочинне угруповання залізничників на незаконній вирубці лісу.

Дніпровське територіальне управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та ГУНП в Харківській області в рамках комплексних спільних заходів викрили злочинне угруповання, що складається з працівників залізниці та займається незаконною вирубкою деревини, яка є власністю компанії, її розкраданням та збутом. Організатором угруповання виявився керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Так, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, збут лісу, що спричинила тяжкі наслідки) було встановлено особи десяти учасників злочинного угруповання — працівників Укрзалізниці.

У своїй злочинній діяльності учасники угруповання використовували транспорт, обладнання та інші ресурси підприємства. При цьому оформлювались фіктивні документи про використання техніки, списання пального, переміщення вантажу тощо.

Згідно з отриманими доказами збитки, завдані залізниці лише протягом серпня-жовтня 2023 року, становлять понад 1 млн грн. Судом винесено ухвали на проведення 18 обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів, а також місцями зберігання викраденої деревини. У діях злочинного угруповання вбачаються також ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Укрзалізниця вкотре наголошує на нульовій толерантності до будь-яких порушень чи корупційних діянь.

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