Порибалив на 65 тисяч гривень: у Дніпрі затримали браконьєра

У Дніпрі затримали 48-річного браконьєра, який наловив риби на 65 тисяч гривень.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Днями чоловік ловив рибу на водоймі у Амур-Нижньодніпровському районі. Його затримали працівники роти з обслуговування водних об’єктів, які пішли перевіряти інформацію про браконьєра.

Дніпрянин виловлював рибу за допомогою “драку”, що є забороненним знаряддям лову. Чоловік встиг впіймати 3 щуки, 5 лящів, 17 плоскирок, 8 карасів, судака та окуня. Сума збитків для навколишнього середовища становить майже 65 тисяч гривень.

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