Поруч озеро та ліс: скільки коштує найдешевший будинок у Новокодацькому районі Дніпра

Новокодацький район у Дніпрі знаходиться частково у «лісовій» частині міста. Біля деяких дворів тут іноді можна зустріти лисиць. Але загалом будинки тут не надто дорогі в порівнянні з житлом у Соборному районі, і сам район знаходиться на правому березі, не надто далеко від центру міста. Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштуватиме купити тут будинок.

Купити невеликий будинок в 48 кв. у Таромському коштуватиме 411 тис грн. У будинку дві кімнати, а двір на 18 соток землі. За 10 хвилин ходьби від двору знаходиться зупинка маршруток. У приміщенні є також комора, льох та місце для санвузла. Поруч із будинком літня кухня, кілька господарських приміщень, є місце для авто, на ділянці також ростуть плодові дерева. У будинку проведено світло, вода, можна підключити газ. Неподалік від будинку озеро та ліс.

Купити двокімнатний будинок на вулиці Братській коштуватиме 524 тис грн. У ньому дві кімнати, загальна площа 60 кв. Зручності на вулиці, але в приміщенні для них передбачено місце. Є цокольний поверх, льох. Пічне опалення, але на вулиці проходить газова труба – можна підключиться. Воду можна брати зі свердловини. Стан будинку – житловий. Подвір’я -12 соток землі, є місце для машини.

На вулиці П’ятихатській продають будинок загальною площею 70 кв. на 4 кімнати. Всі зручності в будинку є електрика, вода і каналізація. Встановлено лічильники та двоконтурний котел для опалення. Нещодавно було зроблено сучасний ремонт. Новому господареві дістанеться частина меблів. У дворі 5 соток землі, є місце під авто та можливий торг. За це просять 674 тис грн.

973 тис грн коштуватиме будинок у Діївці-1. Ділянка – 4 сотки. Сам будинок – 81 кв.м, у ньому 4 кімнати, під будинком підвал. Зручності у дворі, але є можливість «перенести» їх у помешкання. Будинку також потрібний ремонт.

Трохи більше мільйона гривень коштуватиме будинок на житловому масиві Парус. У будівлі три кімнати, один поверх та 60 кв.м. загальної площі. У будинку є світло, газ, вода та туалет. Ділянка 7 соток, на її території є літня кухня та гараж. У будинку є косметичний ремонт, тому можна жити якийсь час.

Українська Русский

Автор: