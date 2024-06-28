Порівняння вартості відвідування аквапарків Дніпра 2024 року: де дешевше та які умови

У Дніпрі працює два аквапарки. По одному на лівому та правому березі міста. У них можна не лише поплавати в басейні, а й покататися на гірках та інших водних атракціонах.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштує відпочити у кожному з них та які умови.

Правий берег

Аквапарк Happy Day знаходиться на набережній. Вартість відвідування закладу відрізняється залежно від дня тижня та часу доби, а також віку відвідувача. Так, у будні з 10: до 19:00 відвідування парку обійдеться в 500 грн. Якщо прийти на пару годин пізніше – о 12:00 то вхідний квиток коштуватиме 480 грн.

Перебування в парку з 14:00 до 19:00 коштуватиме 460 грн, а ось з 16:00 до кінця роботи аквапарку – 440 грн. Для дитини до 14 років вартість вхідного квитка стартує від 470 грн і пропорційно зменшується на 20 грн кожні 2 години. Якщо дитина ростом до 110 см – за вхід платити не потрібно.

У вихідні дні ціна для дорослих на вхід стартує від 530, якщо прийти до парку о 10:00. Якщо прийти о 12:00, то за вхід потрібно буде віддати вже 510 грн. Найдешевше коштуватиме відвідування аквапарку у вихідний день з 16:00 до 19:00 – за квиток потрібно віддати 470 грн.

Для дітей віком до 14 років ціни у вихідний день починаються з 500 грн. І також аналогічно будням пропорційно зменшуються на 20 грн кожні 2 години. З 16:00 дитина може відвідати аквапарк, заплативши 440 грн за вхід.

Орендувати альтанку до 4-х осіб у парку обійдеться у будні 3 тис грн – стільки складає депозит плюс 10% обслуговування. У вихідні – 4 тис за депозит і ті самі 10% обслуговування. Альтанка до 10 осіб коштуватиме 4,5 та 5,5 тис грн відповідно.

Оренда рушників – 200 грн. плюс застава 300 грн. Разом необхідно мати 500 грн готівкою. Камера зберігання – 200 грн. – застава за ключ. Знаходження у ВІП-зоні аквапарку та шезлонг коштуватимуть 250 грн.

Загальна площа аквапарку – 16 тис кв м. Він ділиться на дорослу та дитячі зони. Є басейн для дорослих, дитячий, зона, на території працюють бари, кафе, зони фаст-фудів.

Відвідувачі можуть покататися на гірках заввишки 10 метрів та завдовжки понад 100 метрів. Це різні атракціони у вигляді гірок, серпантинів, петель.

Лівий берег

Розважальний комплекс SKY знаходиться на лівому березі Дніпра. Його територія становить понад 5 тис кв м. У будні дні відвідування аквапарку дорослими коштуватиме з 10:00 до 19:00 450 грн., діти – 420 грн. З 15:00 до 19:00 для дорослих вхід коштує 400 грн., для дітей – 370 грн. Якщо зростання дитини до 109 см – безкоштовний вхід. Якщо зріст до 139 см – дитина може пройти по «дитячому» квитку. Якщо вище – доведеться витратитися на «дорослий».

У вихідні та святкові дні вартість відвідування парку дорослими та дітьми з 10:00 до 19:00 коштуватиме 500 та 470 грн відповідно. З 15:00 до 19:00 – 450 та 420 грн.

В аквапарку є 12 гірок різної висоти серед яких «Цунамі», «Торнадо», «Камікадзе» та 4 басейни різної глибини у тому числі й дитячий. На території є кафе, камери схову та туалет. Окрім водних атракціонів у парку є роллердром, лазертаг, мотузковий парк. На вході до аквапарку видають лежак.

Під час повітряної тривоги аквапарки припиняють свою роботу.

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