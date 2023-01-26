Поріг «Ненаситець» та трамвай на Короленка: рідкісні фото Дніпра 1930-х років

Дніпро змінюється щодня, не кажучи вже про те, які зміни він пережив за десятиліття. Частину «старого» міста можна побачити досі, а частина тих будівель та вулиць залишилася лише на знімках. Журналісти dnepr. info зібрали ТОП-12 рідкісних фото Дніпра у 1930-х роках.

Будівлю управління Катерининською залізницею було зведено 1905 року. Особливістю її була велика кількість декору на фасаді та герб губернії на пілонах. У середині 1930-х було надбудовано четвертий поверх та знято частину декору. А під час Другої світової війни будівля згоріла. Відновили її лише у 1949 році, максимально спростивши зовнішній вигляд та прилаштувавши бічний корпус. Сьогодні вона зовсім не схожа на ту, яким її задумував архітектор. Єдине, що залишилося незмінним – трамвайні рейки, що проходять повз.

Декілька трамвайних ліній та маршрутів у Дніпрі були з часом ліквідовані. Ніні це складно уявити, але колись на вулиці Короленка були рейки, а замість магазинів – приватні будинки.

Будинок Міренбурга знаходиться на Воскресенській вулиці, але зовні він мало вже схожий на той, яким задумував його архітектор Дітріх Тіссен. Під час відновлення будівлі після Другої світової війни з неї прибрали декор та спростили фасад, а також додали балконів.

Театр Шевченка був реконструйований у 1960-х роках і з того часу втратив свій початковий вигляд. Звели його 1913 року за півроку. Поруч із театром можна побачити старовинний прибутковий будинок Корецького, пізніше перетворений на готель. Після Другої світової його реконструювали і зараз фасад будинку сильно змінено.

На центральному проспекті, поряд із вулицею Володимира Великого сто років тому був спочатку прибутковий будинок, потім будівля стала банком, а потім бібліотекою.

А так виглядав будинок на розі вулиці Фабра. У 1902 році тут був готель «Пальміра», а потім “Спартак”. Наразі в будівлі знаходяться різні офіси.

У 1930-х роках проспектом Яворницького вже їздили автомобілі, правда не в такій великій кількості як зараз.

Соборна площа у 1930-х роках використовувалася як городи.

У середині 1930-х років у парку Шевченка з’явилося оглядове колесо. Звали його «Американським». Колесо було не дуже високим, але дуже популярним серед жителів міста.

На фотографіях майже 100-річної давнини незвичайно виглядають сходи в Парку Шевченка. Немає звичних стін, покинутого картингу і порожнього ресторану поряд.

А так виглядав поріг «Ненаситець» до будівництва ДніпроГЕС.

У зимову пору року у парку Глоби була ковзанка. Знаходилась вона на озері.

фото: О. Ковальчука, блог Артема Костюка.

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