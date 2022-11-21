Офіцер бригади з Дніпропетровщини 8 годин командував боєм після тяжкого поранення
Офіцер бригади з Дніпропетровщини 8 годин командував боєм після тяжкого поранення
Сьогодні 12:18
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Командир Січеславської бригади 8 годин командував боєм після тяжкого поранення.
Про це розповіли в 25-ій повітряно-десантній бригаді.
Звати офіцера Олексій. Військовою справою займається з 15 років, коли вступив Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, а після закінчення продовжив навчання у Військовій академії в Одесі.
Зараз офіцер командир одного з парашутно-десантних підрозділів Січеславської бригади. Олексій розповів, що під час однієї з наймасовіших атак ворога отримав важке поранення, але потім ще 8 годин командував боєм.
“Крошив” ворогів Олексій ще з 2014 року. Офіцер розповів, як одного разу йому вдалося обманути противника.
Вони недолугі, і не тільки тому що прийшли на нашу землю. Біля одного з населених пунктів, ми вийшли прямо на ворожі позиції. Нас було в рази меньше, треба було діяти негайно. Дати бій – це понести втрати особового складу, і як командир, не міг цього дозволити. Тому прийшлося застосувати хитрість, – розповів Олексій.
Офіцер розповідає, що зібравшись, привітався і дав рашистам команду окопуватися. Це спрацювало, вони не ідентифікували його як українського військового і виконали наказ.
Я скомандував своїй групі відійти. Ми почали рухатися , а потім по-команді відкрили вогонь. Ворог був знищений, – зазначив Олексій.
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