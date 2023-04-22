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  • Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітинг

Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітинг

Сьогодні 18:43
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У суботу, 22 квітня, у Кривому Розі родичі захисників України, які служать у 129-ій бригаді Територіальної оборони ЗСУ, влаштували великий мітинг. Вони перекрили проїжджу частину та з плакатами і гаслами "Ганьба" озвучили свої скарги й вимоги.

Новости Днепра про Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітинг

Мітингувальники вимагають належного лікування поранених воїнів та повернення тіл загиблих. Також вони звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на “нуль” без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії.

Про це пише “Суспільне Дніпро”.
Новости Днепра про Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітинг
 
“Ситуація дуже складна. У нас бракує автівок для ввезення 200-их, бракує медикаментів, спорядження. Багато є загиблих, багато контужених, яких відмовляються лікувати. Хочемо дізнатися, чому наші хлопці без артпідтримки, без дронів, без нічних тепловізорів, хоча, за документами, вони є. Якщо вони стоять на першій лінії, то вони мають бути всім забезпечені”, – розповів волонтер Віктор Миронов, який разом з колегами допомагає бійцям.
 
Незважаючи на перекриту дорогу та велику кількість протестувальників, представники місцевої влади та військового командування бригади відмовились спілкуватися з людьми.
Новости Днепра про Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітинг
 
“Сьогодні ми нічого не вирішили. Всі чекали Вілкула, але він так і не прийшов. Його помічниця Третяк сказала, що хлопцям все доставили. Потрібно звертатись кудись вище, на Київ”, – поділился жінка одного з військових. 
 
 
 

Новости Днепра про Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітингУкраїнська Новости Днепра про Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітингРусский

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