Поранених не вивозять з позицій, а умови служби незадовільні: у Кривому Розі родичі військових влаштували мітинг

Мітингувальники вимагають належного лікування поранених воїнів та повернення тіл загиблих. Також вони звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на “нуль” без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії.
“Ситуація дуже складна. У нас бракує автівок для ввезення 200-их, бракує медикаментів, спорядження. Багато є загиблих, багато контужених, яких відмовляються лікувати. Хочемо дізнатися, чому наші хлопці без артпідтримки, без дронів, без нічних тепловізорів, хоча, за документами, вони є. Якщо вони стоять на першій лінії, то вони мають бути всім забезпечені”, – розповів волонтер Віктор Миронов, який разом з колегами допомагає бійцям.
“Сьогодні ми нічого не вирішили. Всі чекали Вілкула, але він так і не прийшов. Його помічниця Третяк сказала, що хлопцям все доставили. Потрібно звертатись кудись вище, на Київ”, – поділился жінка одного з військових.
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