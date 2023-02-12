Поранені та загиблі, зруйновані будинки: росіяни тричі за день обстрілювали Дніпропетровщину

354 день повномасштабного вторгнення рф в Україну добігає кінця.

Про те, як він минув на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, російська армія сьогодні тричі обстріляла Нікопольщину. Окупанти вдарили по Марганецькій, Мирівській громадам, а також по Нікополю.

По Марганецькій громаді ворог випустив близько півтора десятка снарядів від РСЗВ, били й з важкої артилерії. Двадцять житлових будинків понівечено. Пошкоджень зазнали також півтора десятка господарських споруд, ще 2 зруйновано. Зачепило й декілька легкових автівок, лінії електропередач, газогін. На щастя, ніхто не постраждав.

Внаслідок цинічного артилерійського обстрілу армією рф житлового кварталу у Нікополі загинула 53-річна місцева мешканка. Постраждали ще дві жінки 76 та 88 років. У місті потрощено будівлі коледжу, водоканалу і 6 п‘ятиповерхівок.

У Мирівській громаді наслідки обстрілу уточнюються. Без жертв.

Щодо інших районів області – всюди було тихо. Відповідальності не уникне ніхто. Від російського рядового до вищого воєнно-політичного керівництва рф – всі отримають покарання. Час розплати настане. Покладаємося на українські Сили оборони, віримо в Президента і разом робимо все, щоб останній окупант пішов геть з української землі. Переможемо, – зазначив Микола Лукашук.

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