Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

Повідомлення публікують у Facebook-спільноті “База загублених та знайдених домашніх тварин”.
В п’ятниці 28 червня про втечу собак та котів після вибухів опубліковано більше десятка дописів.
Є інформація про загублених, знайдених та поранених, деякі тварини у важкому стані. Організація захисту тварин “Вірність” закликає до допомоги.
Здебільшого знайдені собаки та кішки у важкому стані – налякані та травмовані. Їх тяжкий психологічний стан можна помітити навіть на фотографіях.
Якщо ваша тваринка втекла під час вибухів, дивіться нижче список знайдених тварин з фото.
Містяни повідомляють про знайдену собаку в нашийнику, яка після ранкових вибухів налякана прибігла у двір одного з медичних центрів міста. Номер телефону не залишили, однак повідомили адрес – вулиця Січових Стрільців 91.
Із пораненим оком прибіг до жителів такий малюк.
Від страху вибігла на дорогу та потрапила під колеса авто, стан важкий. Наразі знаходиться у ветклініці. Небайдужі громадяни просять дзвонити за телефоном: 097-822-62-08.
У Діївці знайшли французького бульдога, дівчинку. Якщо ви власник, повідомляйте за телефоном: 097-273-27-47.
Були також опубліковані йоркширські тер’єри, чіхуахуа, вельш коргі, шарпей – всі вони вже, на щастя, повернулися додому завдяки небайдужим громадянам. Однак є й ті, кого досі шукають.
Зникла кішка на ім’я Мімішка, також злякалася вибухів. Власник зазначає, що вона боїться людей. Якщо ви її бачили, звертайтеся за телефоном – 063-232-34-16.
У спільноті ще багато таких публікацій.
Сподіваємося на те, що власники у найближчий час знайдуть своїх домашніх улюбленців.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі загублений песик цілий день катається в тролейбусі.
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