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Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі після атак ворога постраждала та втекла велика кількість домашніх тварин.

Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

Повідомлення публікують у Facebook-спільноті “База загублених та знайдених домашніх тварин”. 

В п’ятниці 28 червня про втечу собак та котів після вибухів опубліковано більше десятка дописів. 

Є інформація про загублених, знайдених та поранених, деякі тварини у важкому стані. Організація захисту тварин “Вірність” закликає до допомоги. 

Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

Здебільшого знайдені собаки та кішки у важкому стані – налякані та травмовані. Їх тяжкий психологічний стан можна помітити навіть на фотографіях. 

Якщо ваша тваринка втекла під час вибухів, дивіться нижче список знайдених тварин з фото.

Містяни повідомляють про знайдену собаку в нашийнику, яка після ранкових вибухів налякана прибігла у двір одного з медичних центрів міста. Номер телефону не залишили, однак повідомили адрес – вулиця Січових Стрільців 91.

Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

Із пораненим оком прибіг до жителів такий малюк.

Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

Від страху вибігла на дорогу та потрапила під колеса авто, стан важкий. Наразі знаходиться у ветклініці. Небайдужі громадяни просять дзвонити за телефоном: 097-822-62-08.

Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

У Діївці знайшли французького бульдога, дівчинку. Якщо ви власник, повідомляйте за телефоном: 097-273-27-47.

Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

Були також опубліковані йоркширські тер’єри, чіхуахуа, вельш коргі, шарпей – всі вони вже, на щастя, повернулися додому завдяки небайдужим громадянам. Однак є й ті, кого досі шукають. 

Зникла кішка на ім’я Мімішка, також злякалася вибухів. Власник зазначає, що вона боїться людей. Якщо ви її бачили, звертайтеся за телефоном – 063-232-34-16.

Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

У спільноті ще багато таких публікацій. 

Сподіваємося на те, що власники у найближчий час знайдуть своїх домашніх улюбленців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі загублений песик цілий день катається в тролейбусі.

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Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли твариниУкраїнська Новости Днепра про Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли твариниРусский

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