Поранена бабуся та руйнування: ніч на Дніпропетровщині була складною

Про наслідки нічних ворожих атак по території Дніпропетровщини повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Війська рф били по Нікопольському району. Під ворожою артилерією та залповим вогнем опинилися Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади.

В самому Нікополі внаслідок обстрілу міста з РСЗВ постраждала пенсіонерка 1942 року народження. Жінка перебуває у стресовому стані. Пошкоджено з десяток житлових будинків, АЗС, газогін та електромережі. Рятувальники приборкали полум‘я у приватному домоволодінні.

В Червоногригорівській громаді, по якій вгатили з РСЗВ, зачепило чотири житлові будинки і лінії електропередач. Без жертв.

Щодо інших районів області – минулося без надзвичайних ситуацій. В нормі залишаються показники радіаційного фону, – сказано в повідомленні.