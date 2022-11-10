Поранена бабуся та руйнування: ніч на Дніпропетровщині була складною

Війська рф били по Нікопольському району. Під ворожою артилерією та залповим вогнем опинилися Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади.
В самому Нікополі внаслідок обстрілу міста з РСЗВ постраждала пенсіонерка 1942 року народження. Жінка перебуває у стресовому стані. Пошкоджено з десяток житлових будинків, АЗС, газогін та електромережі. Рятувальники приборкали полум‘я у приватному домоволодінні.
В Червоногригорівській громаді, по якій вгатили з РСЗВ, зачепило чотири житлові будинки і лінії електропередач. Без жертв.
Щодо інших районів області – минулося без надзвичайних ситуацій. В нормі залишаються показники радіаційного фону, – сказано в повідомленні.
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