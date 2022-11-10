Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Поранена бабуся та руйнування: ніч на Дніпропетровщині була складною

Сьогодні 08:30
просмотров

Про наслідки нічних ворожих атак по території Дніпропетровщини повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Новости Днепра про Поранена бабуся та руйнування: ніч на Дніпропетровщині була складною

Війська рф били по Нікопольському району. Під ворожою артилерією та залповим вогнем опинилися Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади.

В самому Нікополі внаслідок обстрілу міста з РСЗВ постраждала пенсіонерка 1942 року народження. Жінка перебуває у стресовому стані. Пошкоджено з десяток житлових будинків, АЗС, газогін та електромережі. Рятувальники приборкали полум‘я у приватному домоволодінні. 

В Червоногригорівській громаді, по якій вгатили з РСЗВ, зачепило чотири житлові будинки і лінії електропередач. Без жертв.

Щодо інших районів області – минулося без надзвичайних ситуацій. В нормі залишаються показники радіаційного фону, – сказано в повідомленні.

Новости Днепра про Поранена бабуся та руйнування: ніч на Дніпропетровщині була складною

Читайте також:

Новости Днепра про Поранена бабуся та руйнування: ніч на Дніпропетровщині була складноюУкраїнська Новости Днепра про Поранена бабуся та руйнування: ніч на Дніпропетровщині була складноюРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого Рогу

    У лікарні Вінницької області 7 листопада помер нацгвардієць з Кривого…

    «Нова Пошта» зробила заяву про посилки у Дніпрі після атаки дронами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    «Нова Пошта» зробила заяву про посилки у Дніпрі після атаки дронами

    У компанії «Нова Пошта» розповіли про доставку посилок та кореспонденцію…

    Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десяток
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десяток

    Експерти порівняли вартість продуктового кошика в Україні та країнах Євросоюзу.…

    Обстріли під Нікополем: як минув день на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Обстріли під Нікополем: як минув день на Дніпропетровщині

    У середу, 9 листопада, 259-й день війни окупанти знову били…

    Наверх