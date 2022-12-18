Популярний кіт-блогер Степан повернувся додому в Харків

Кіт Степан знову в Харкові.

Найвідоміший кіт України Степан нарешті повернувся до Харкова. Навесні пухнастик разом із господаркою евакуювалися спочатку за кордон, а потім деяких час жили у Львові.

Зараз Степан у рідному Харкові. Кіт на своїй сторінці в інстаграм показав зруйновані обстрілами будинки.

Степану за кордоном сподобалося, але вдома все ж краще.

Нагадаємо, кіт Степан відомий своїм незворушним характером. Зараз за ним слідкує більше мільйона людей, а відео в тіктоці набирають мільйони переглядів. Одного разу Степан потрапив на сторінку до Брітні Спірс.

Читайте також:

Українська

Автор: