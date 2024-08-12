Популярний кінотеатр «Вулкан» у Дніпрі: що з ним стало і як зараз виглядає

Журналісти dnepr.info дізналися, що зараз перебуває на місці колишнього кінотеатру.
Перший кінематографічний сеанс у Катеринославі відбувся 1897 року. Кіно так сподобалося жителям міста, що в центрі міста одразу почали відкриватися кінотеатри. У 1908 році відкрився один з перших кінозалів міста – «Біоскоп Зайлера» – найбільш відомий жителям Дніпра як кінотеатр «Родина».
Після цього на центральному проспекті відкрилося ще близько 5 кінозалів. Після цього кінотеатри почали відкриватись і на робочих околицях. Таким, зокрема, був кінозал «Вулкан».
Перевагою кінотеатру «Вулкан» було не лише те, що він знаходився у віддаленому районі міста і дозволяв мешканцям Нових Кайдак долучатися до мистецтва кіно практично не виїжджаючи з району.
Під час Другої світової війни, коли місто було під окупацією, а після звільнення практично весь центр Дніпра було зруйновано, в тому числі й кінотеатри, «Вулкан» спокійно працював – його військові дії практично не зачепили.
1948 року кінозал був капітально реконструйований, а ще через 10 років – повністю перебудований. У залі з’явився широкоформатний екран, а зал міг вмістити 450 людей. У теплу пору року «Вулкан» перетворювався на літній кінотеатр, і тоді дивитися сеанс одночасно могло вже 700 людей. Ще одну реконструкцію кінотеатр пережив у 1978 році.
На початку 1990-х кінозал закрився і тут уже більше ніколи не показували фільм. Кінотеатр не витримав перевірку часу, його будівлю було передано церкві. Зараз там знаходиться храм святих Петра та Павла.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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Ирина
Автор:
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