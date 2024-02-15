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  • Попри війну значно зросла кількість мільйонерів: скільки їх у Дніпрі та області

Попри війну значно зросла кількість мільйонерів: скільки їх у Дніпрі та області

Сьогодні 15:51
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У Дніпропетровській області додалося 96 мільйонерів.

Новости Днепра про Попри війну значно зросла кількість мільйонерів: скільки їх у Дніпрі та області

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської філії Державної податкової служби.

Дохід у понад 1 мільйон у 2022 році задекларували 459 жителів Дніпропетровської області. Такими є результати кампанії з декларування ДПС за 2023 рік. 

Загальна сума таких доходів складає 14 млрд 686,17 млн грн, до сплати заявлено 143,13 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

За 2022 рік понад 1 млн грн задекларували 469 мешканців Дніпропетровщини, загальна сума оподаткованого задекларованого доходу склала 12 млрд 281,17 млн грн, сума ПДФО до сплати – 87,34 млн гривень.

Попереднього разу дохід у понад 1 мільйон гривень задекларували 373 особи. Тож можна припустити, що за рік в області стало на 96 мільйонерів більше. Зауважимо, що мільйонерами можна вважати і людей, які заробили всього 1 млн, але й тих, хто заробив десятки мільйонів. 

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Новости Днепра про Попри війну значно зросла кількість мільйонерів: скільки їх у Дніпрі та областіУкраїнська

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