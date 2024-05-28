Попередження жителям України: ворог знову розповсюджує фейки

Країна-агресор знову запускає фейки.

Про це попереджає Центр Протидії Дезінформації.

У повідомленні йдеться про дезінформаційні кампанії ворога з 27 травня по 2 червня 2024 року.

Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони білорусі. Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва рф та білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві, – попередили у центрі.

Пізніше пояснили, що з боку білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза, однак агресор планує розповсюджувати неправдиву інформацію щодо цього.

Зазначається, що роспропаганда “буде нарощувати масштаби ІПсО «насильницька мобілізація»”. Така дезінформація матиме на увазі те, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза.

Також очікуються інформаційні провокації щодо бунтів працівників підприємств через надання роботодавцям повноважень вручати повістки.

До того ж, можливі фейкові розсилки щодо підвищення податків, збільшення цін на паливо та електроенергію.

Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Президент В. Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення, – повідомив центр.

Перевірити правдивість інформації та не вестися на провокації агресора можна у Telegram-каналі Центру Протидії Дезінформації.

Нагадуємо, раніше ми писали, що в Україні розсилають фейкові повідомлення від “Ощадбанку”.

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