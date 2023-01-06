Попереду тиждень арктичного холоду: чи надовго затримаються морози в Дніпрі

У Дніпрі відзавтра будуть морози.

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, починаючи з 7 січня в Дніпрі та області очікується різке похолодання.

Після тривалого аномально теплого періоду, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря в області сильно знизиться температура – місцями до -14.

Найхолодніше буде вночі 9 січня – температура опуститься до -15 градусів. Синоптики зазначають, різке похолодання може вплинути на життєдіяльність людей та функціонування господарств та автотранспорту.

Проте уже 12 січня знову прийде потепління та температура повітря підвищуватиметься.

Читайте також:

Українська

Автор: