Пообіцяв визволити з полону: житель Кривого Рогу обманув дружину військового на 1 млн грн

Цинічний злочин вчинив житель Кривого Рогу.

Житель Кривого Рогу розповів жінці, нібито її чоловік потрапив у російський полон, а він має “зв’язки” та може посприяти у його звільненні. Однак, для цього потрібні кошти.

34-річний підозрюваний був знайомим з потерпілою та знав, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання. У серпні 2023 року він повідомив жінці, що нібито її чоловік потрапив у полон та завірив, що допоможе визволити його. Протягом пів року шахрай регулярно отримував кошти від потерпілої на свої банківські рахунки та розпоряджався ними на власний розсуд.

Поліцейські викрили шахрайську схему. За місцем мешкання зловмисника провели обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон, банківські картки та нотатки.