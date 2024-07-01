Пообіцяв визволити з полону: житель Кривого Рогу обманув дружину військового на 1 млн грн

На Дніпропетровщині шахрай виманив у дружини безвісти зниклого військовослужбовця понад 1 млн гривень. Правоохоронці викрили цинічного злочинця.
Житель Кривого Рогу розповів жінці, нібито її чоловік потрапив у російський полон, а він має “зв’язки” та може посприяти у його звільненні. Однак, для цього потрібні кошти.
34-річний підозрюваний був знайомим з потерпілою та знав, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання. У серпні 2023 року він повідомив жінці, що нібито її чоловік потрапив у полон та завірив, що допоможе визволити його. Протягом пів року шахрай регулярно отримував кошти від потерпілої на свої банківські рахунки та розпоряджався ними на власний розсуд.
Поліцейські викрили шахрайську схему. За місцем мешкання зловмисника провели обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон, банківські картки та нотатки.
Злочин задокументували співробітники Криворізького районного управління поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
25 червня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене у період воєнного стану в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте також:
Автор:
У Синельниківському районі збили ракету.
Дешеві квартири можна знайти в будь-якому районі Дніпра. Ціна може…
У Дніпрі на проспекті Миру нібито влаштували стрілянину.
У Дніпрі під час ракетної атаки сильно розтрощило супермаркет.